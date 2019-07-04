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В ЕС заверили, что выполнение Минских соглашений — приоритет номер один

04 июля 2019, 15:36

В ЕС заверили, что выполнение Минских соглашений — приоритет номер один

Реализация Минских соглашений является приоритетом номер один для ЕС, заверил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Мы будем продолжать с тем, чтобы полное выполнение Минских договоренностей было приоритетом номер один. Европейская комиссия повторит этот месседж громко и четко в Киеве на следующей неделе во время саммита Украина-ЕС», — сказал Шефчович в Страсбурге, выступая перед депутатами Европейского парламента нового созыва.

Он также заверил, что «лично будет делать все возможное, чтобы гарантировать сохранение продолжения долгосрочного газового транзита через Украину на следующий долгосрочный период».

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