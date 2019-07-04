Денисова: Перемещение заключенных из неподконтрольной Луганщины запланировано на июль

Очередное перемещение украинцев, отбывавших наказание на неподконтрольной территории Луганской области, запланировано на июль. Об этом сообщила украинский омбудсвумен Людмила Денисова на странице в Facebook после встречи с координатором ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Тони Фришем.



На отметила, что с 12 декабря 2018 года по 24 мая этого года состоялось 6 перемещений граждан Украины, которые отбывали наказание на неподконтрольной территории Луганской области. В общем, за этот период было перемещено 268 граждан Украины, 49 из которых уже освобождены.



В то же время она обратила внимание Фриша на то, что подобное перемещение с временно неподконтрольной территории Донецкой области происходило в последний раз в декабре прошлого года.



«Отметила, что есть еще одна категория наших граждан, которые были осуждены до 2014 года и отбывают наказание на территории Украины. Но материалы их уголовных дел остались на временно оккупированных территориях. Это делает невозможным просмотр их дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Я попросила Тони Фриша помочь в передаче украинской стороне этих уголовных дел. Со своей стороны, координатор СММ ОБСЕ пообещал мне обратиться к представителям ОРДЛО по решению этого вопроса», - написала Денисова.