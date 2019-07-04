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В Донецке простаивает завод, Коломойский снова высказался о «гражданском конфликте». Главное за день

04 июля 2019, 20:11

В Донецке простаивает завод, Коломойский снова высказался о «гражданском конфликте». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 4 июля.

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что конструктивный диалог с Украиной возможен, если Киев начнет вести прямые переговоры с «собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами». Советник команды Зеленского Никита Потураев отметил, что слова президента о «сепаратистах» относятся не к жителям Донбасса, а к руководству группировок «ДНР» и «ЛНР».

Будущий председатель Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий считает, что под амнистию на Донбассе не должны подпадать только боевики.

Олигарх Игорь Коломойский в очередной раз заявил, что на востоке Украины идет «внутренний гражданский конфликт», который «никем не инспирированный, никакой Россией». 

Боевые действия

9 сотрудников системы водоснабжения погибли в результате обстрелов на Донбассе с начала вооруженного конфликта. Трое из них погибли с начала 2019 года, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 

Права человека

Очередное перемещение украинцев, отбывавших наказание на неподконтрольной территории Луганской области, запланировано на июль, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. 

Экономика

В Донецке простаивает «Юзовский металлургический завод» из-за отсутствия заказов, сообщают «Новости Донбасса»

Общество

Прокуратура Луганской области заочно объявила о подозрении двум судьям, которые перешли на сторону «ЛНР».

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную территорию Донбасса 200,8 тонн гуманитарной помощи.

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