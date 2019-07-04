Спасатели потушили пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской

Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали возникший накануне пожар лесной подстилки вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



3 июля на территории Песчаного лесничества у Колесниковки возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 гектаров. Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехники проводят работы по разминированию местности.



В четверг, 4 июля, в 12:30 пожар был локализован на площади 4,8 гектаров.

Село Колесниковка находится в 12 км к востоку от райцентра, Станицы Луганской и выходит к реке Деркул, по которой проходит государственная граница с Россией. В 7 км к югу от села протекает река Северский Донец, по которой проходит линия соприкосновения с неподконтрольными правительству отдельными районами Луганской области.