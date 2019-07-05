В штабе ООС рассказали, что ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской. Об этом в эфире «Громадського» заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.



«СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено соглашениями», — сказал он.



Бондарь также отметил, что украинские военные имеют информацию, что боевики отошли с позиций.



«Но есть определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы», — пояснил генерал-майор.



Однако, по его словам, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.



«Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения», — подчеркнул Бондарь.

Разведение военных сил и средств у Станицы Луганской началось 26 июня. 30 июня миссия ОБСЕ сообщила об окончании процесса разведения.



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