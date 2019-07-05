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В штабе ООС сообщают об увеличении количество войск РФ вблизи украинской границы

05 июля 2019, 09:18

В штабе ООС сообщают об увеличении количество войск РФ вблизи украинской границы

Россия наращивает группировку войск, которые размещаются вдоль российско-украинской границы. Об этом в эфире «Громадського» заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

«Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание», — заявил генерал-майор.

По его словам, это постепенно происходило в течение всего времени конфликта на Донбассе.

«Просто на начальном уровне, скажем, у них также возможности были ограничены. И за это время они построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины. То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы», — пояснил Бондарь.

Ранее заместитель командующего штаба ООС заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской.

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