Зеленский назначил начальника следственного управления СБУ и замов главы спецлужбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Соответствующий указ главы государства №480/2019 от 4 июля опубликован на официальном сайте.



Тиводар 1970 года рождения, военную службу в органах СБУ начал в 1996 году. В 2007 году занял должность заместителя начальника управления СБУ в Закарпатской области, а в 2008-2009 годах возглавлял управление. После этого он несколько лет занимал должность офицера действующего резерва управления СБУ во Львовской области в органах государственной власти.



В 2014 году Тиводар занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и пребывал на этой должности до настоящего времени.



Кроме этого, указами №479/2019 и №478/2019 Анатолий Дублик и Александр Карпенко назначены заместителями руководителя Службы безопасности Украины.



До этого назначения Карпенко занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Анатолий Дубюлик ранее занимал должность начальника одного из департаментов СБУ.