ГПУ просит арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве Януковичу

Следователь Генеральной прокуратуры Украины просит суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко. Об этом сообщил руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



«В рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем следователь Генпрокуратуры обратился в суд с просьбой наложить арест на имущество Ющенко», - сказал он.



Он добавил, что ходатайство о наложении ареста в суд передано, но дата рассмотрения пока не назначена.



Ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции «Межигорье» и домом в селе Новые Петровцы (Киевская область), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн гривен.



По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, 24 мая 2019 года в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении Ющенко.



Ющенко подтвердил факт вручения подозрения, но отверг какие-либо обвинения и заявил о политическом подтексте этого дела.