Боевику «Военный комендатуры ЛНР» и батальона «Сомали» присудили 8 лет тюрьмы

В Херсонской области суд поддержал позицию прокуратуры Крыма и приговорил боевика, который принимал участие в боевых действиях в составе группировок «ЛНР» и «ДНР» к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.



Участник незаконных вооруженных формирований «Военная комендатура ЛНР» и батальон «Сомали» был задержан на КПВВ «Чонгар» 13 апреля 2019 года.



Мужчина собирался пересечь линию соприкосновения с Крымом и попасть на временно неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей.



Приговором Голопристанского районного суда Херсонской области, 4 июля, участник незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Мужчина получил 8 лет лишения свободы.