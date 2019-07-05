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Боевику «Военный комендатуры ЛНР» и батальона «Сомали» присудили 8 лет тюрьмы

05 июля 2019, 13:08

Боевику «Военный комендатуры ЛНР» и батальона «Сомали» присудили 8 лет тюрьмы

В Херсонской области суд поддержал позицию прокуратуры Крыма и приговорил боевика, который принимал участие в боевых действиях в составе группировок «ЛНР» и «ДНР» к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Участник незаконных вооруженных формирований «Военная комендатура ЛНР» и батальон «Сомали» был задержан на КПВВ «Чонгар» 13 апреля 2019 года.

Мужчина собирался пересечь линию соприкосновения с Крымом и попасть на временно неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей.

Приговором Голопристанского районного суда Херсонской области, 4 июля, участник незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Мужчина получил 8 лет лишения свободы.

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