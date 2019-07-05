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Зеленский о смерти двух бойцов ВСУ за сутки: «Герои погибли не зря»

05 июля 2019, 13:27

Зеленский о смерти двух бойцов ВСУ за сутки: «Герои погибли не зря»

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и родственникам погибших на Донбассе военнослужащих. Об этом говорится в Twitter главы государства.

«За последние сутки Украина потеряла двух защитников - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу. Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений», - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в пятницу утром сообщили, что в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевое травмировани.

В четверг, 4 июля, в командовании Операции объединенных сил сообщили, что от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Марьинка Донецкой области, умер военнослужащий Вооруженных сил Украины, старший солдат Эдуард Лобода.

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