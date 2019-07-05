Будущий глава Луганщины высказался об амнистии жителей оккупации

Члены силового блока группировок «ДНР/ЛНР» в обязательном порядке должны привлекаться к уголовной ответственности, случаи остальных граждан должны рассматриваться отдельно. Такое мнение высказал Виталий Комарницкий, одобренный Кабмином на должность председателя Луганской облгосадминистрации в интервью «Интерфакс-Украина».



Он считает, что при оценке правовой деятельности граждан на неподконтрольной территории их следует разделить на три категории — силовой блок, публичный и частный секторы.



По мнению Комарницкого, представители публичного сектора должны подлежать амнистии или их ответственность может исключаться на основании крайней необходимости. Третья категория граждан не несёт ответственности за сотрудничество с «администрациями».



Он также указал, что термин «коллаборанты» в данном случае ему не очень нравится.



«Но тут уже больше даже психологи должны работать. Это понятие не должно быть "токсичным". И снова-таки, мы говорим об амнистировании, а амнистия предполагает наказание, а потом амнистию. Поэтому, возможно, и слово "амнистия" в данном случае не совсем уместное», — пояснил он.



«Люди уже сейчас должны знать все эти вопросы. Потому что незнание — это хуже всего. Я скажу еще, что нельзя все время прятаться от этих тем. И наказание — это сильный метод, но где-то должен быть не только кнут, но и пряник», — добавил Комарницкий.



Ранее Комарницкий рассказал об отношении к «ЛНР», сыне в России и причастности к Партии регионов.