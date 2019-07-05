ЕС дополнительно выделит 10 млн евро для восстановления Донбасса

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил 4 проекта сотрудничества с ЕС по привлечению 86,9 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.



Средства будут направлены на восстановление восточной Украины, внедрение реформ по борьбе с коррупцией и поддержку гражданского общества и культуры.



Из них восстановление Донбасса профинансируют на 10 млн евро. Таким образом, общая сумма проекта поддержки ЕС Донецкой и Луганской областей составит 60 млн евро.



«Деньги будут привлечены на социальное и экономическое восстановление Луганской и Донецкой областей, а также регионов граничащих с Азовским морем», — сообщают в Минэкономразвития.



Еще 44 млн евро направят на реформирование сельского хозяйства, энергетики, государственных закупок, окружающей среды и торговли.



10 млн евро потратят для развития учреждений культуры и привлечения общественности к реформам, и 22,9 млн евро — на борьбу с коррупцией.