ЦИК сняла с выборов экс-замгенпрокурора Кузьмина

Центральная избирательная комиссия на заседании 5 июля отменила регистрацию кандидатом в депутаты бывшего заместителя генпрокурора Януковиче Рената Кузьмина. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА на странице в Facebook.



Кузьмин баллотировался в Раду по списку «Оппозиционного платформы - за жизнь» Медведчука-Бойко под номером 35.



Генпрокуратура подозревает Кузьмина в ряде преступлений, в частности в легализации имущества, добытого преступным путем.



Ранее ГПУ направила письмо в ЦИК, в котором указала, что Кузьмин не проживал последние 5 лет на территории Украины.



Ренат Кузьмин был заместителем генерального прокурора с 2010 до 2013 года и заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2013-2014 годах.