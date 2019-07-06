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Жительницу Счастья осудили за участие в организации и проведении «референдума»

06 июля 2019, 09:29

Жительницу Счастья осудили за участие в организации и проведении «референдума»

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком жительницу Счастья за участие в организации и проведении в мае 2014 «референдума». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Выполняя функции "члена избирательной комиссии», женщина разъясняла функции лицам, принимавшим участие в проведении так называемого «референдума», оформляла списки избирателей и проводила поименное письменный опрос местных жителей путем выдачи им «бюллетеней» для голосования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Поэтому между обвиняемой и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Женщина признана виновной по факту совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

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