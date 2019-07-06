ОБСЕ видели у Станицы Луганской боевиков с повязками СЦКК

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 4 июля зафиксировали на участке разведения сил у Станицы Луганской присутствие нескольких членов вооруженных формирований, которые имели себе нарукавники с повязками, на которых было написано «СЦКК». Об этом говорится в отчете миссии.



«Днем 4 июля на участке разведения команда миссии видела до 6 членов вооруженных формирований (у всех были синие нарукавные повязки с надписью „СЦКК“), которые стояли между блокпостом вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской и бывшей передовой позицией вооруженных формирований к югу от деревянных конструкций над разрушенной частью моста. На бывшей передовой позиции вооруженных формирований наблюдатели также видели члена вооруженных формирований в камуфляжной одежде», - говорится в отчете.



Во второй половине дня 3 июля на участке разведения и к северу от моста вблизи Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела двух сотрудников ГСЧС Украины и трех человек в гражданской одежде, которые представились сотрудниками МВД), которые с помощью грузовика и крана продолжали демонтаж бетонных блоков на бывшей передовой позиции ВСУ.



Утром 4 июля наблюдатели констатировали, что бетонные блоки были убраны, а также видели, что 17 рабочих в гражданской одежде очищали этот участок с помощью трактора, убирали песок и срезали деревья.



Во второй половине дня команда миссии отметила, что позиции ВСУ на западной стороне дороги, ведущей к мосту в Станице Луганской, примерно в 50 м к юго-западу от КПВВ, демонтировали. В тот же день наблюдатели видели, что сотрудники ГСЧС срезали деревья и косили траву вдоль дороги на участке разведения, к северу от бывшей передовой позиции ВСУ.