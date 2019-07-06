Волкер заявил, что «нормандская встреча» будет позитивом, но новых сигналов от РФ нет

Факт возможной встречи в «нормандском формате» является положительным, однако новых сигналов от России по этому поводу не поступало. Об этом рассказал Курт Волкер в интервью «Голосу Америки».



«Позитивным сигналом является уже то, что они встречаются», - ответил он на вопрос журналистки о новой встрече в «нормандском формате», возможность которой Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 12 июля.



Волкер рассказал, что встречался с представителями Франции и Германии, и шанс начать переговоры уже был.



«Однако, к сожалению, мы не слышали новых сигналов от России. Они до сих пор подчеркивают, что все зависит от Украины, и является ответственностью Украины. Они заявляют, что на них ответственность не лежит. И настаивают, что Украина должна вести переговоры с сепаратистами, то есть с так называемыми “народными республиками”, которые созданы на территории Украины», - отметил Волкер.



Американский дипломат отметил, что все ожидают, что Россия станет непосредственным участником переговоров.



Волкер констатировал, что ответственность за выполнение резолюции ООН об отводе вооруженных сил и наемников лежит на России, но она пока «не демонстрирует прогресса по этим пунктам».