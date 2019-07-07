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Пятеро военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе

07 июля 2019, 09:06

Пятеро военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе

В субботу, 6 июля, в результате обстрелов на Донбассе ранение получил один военнослужащий, еще четверо — боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 31 обстрел со стороны боевиков. Огонь по украинским позициям велся из запрещенных артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались окрестности Широкино, Лебединского, Марьинки, Павлополя, Богдановки, Гнутово, Водяного, Старогнатовки, Пищевика, Красногоровки, Вольного, Новотошковского, Новолуганского, Новгородского, Пивденного, Светлодарска и Шум.

«На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям», — отметили в штабе.

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