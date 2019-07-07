Зеленский говорит, что не знает о связях нового главы Одесской области с сепаратистами

Президент Владимир Зеленский отрицает связь между новым главой Одесской облгосадминистрации Андреем Андрейчиковым и руководителем пророссийской партии «Родина» Игорем Марковым. Видео диалога с Зеленским опубликовал журналист Богдан Осинский.



Зеленский заявляет, что у Андрейчикова «нет никаких связей» с партией «Родина», а также говорит, что не знает ничего об общем предприятии нового главы Одесской ОГА и Сергея Кушнира.







Кушнир — один из руководителей пророссийской партии «Родина», которая выступает за федерализацию Украины и признания русского языка вторым официальным. Руководитель этой партии Игорь Марков после Революции Достоинства сбежал в Россию.



Журналисты программы «Схемы» выяснили, что Андрейчиков является основателем в ООО «Охотник-2007». Его партнером в этой фирме указан одесский бизнесмен Дмитрий Череп — в 2015 году он был осужден за попытки захватить местную власть.



По информации следствия, Череп планировал разместить в Одессе 50 вооруженных лиц из оккупированной части Донбасса, а в новом «сепаратистском» правительстве он собирался занять руководящую должность. Череп свою вину признал и пошел на сделку со следствием.



Также журналисты узнали, что Андрейчиков зарабатывает на экспорте украинского металлолома в непризнанную «Приднестровскую Молдавскую республику».



Министерство по вопросам временно оккупированных территорий инициирует повторное введение санкций против Молдавского металлургического завода (ММЗ), с которым сотрудничает Андрейчиков.



Санкции против ММЗ действовали менее года и были отменены накануне первого тура президентских выборов, в марте 2019-го решением президента Петра Порошенко. Тогдашний президент сделал это по просьбе премьер-министра Молдовы Павла Филипа. Последнего называют ставленником молдавского олигарха Влада Плахотнюка, который косвенно связан с работой ММЗ и, по собственному признанию, является давним знакомым пятого президента Украины Петра Порошенко.