«ЛНР» отключала электричество: В Луганске нет воды, 2 женщины отравились выхлопами генератора

В подконтрольном боевикам Алчевске Луганской области две женщины отравились угарным газом 6 июля в магазине «Бирюса» . Об этом сообщается на сайте «МЧС» группировки «ЛНР».



Две сотрудницы магазины госпитализированы в реанимационное отделение центральной городской больницы. Пострадавшие — 1969 и 1980 годов рождения.



Они находятся в состоянии средней степени тяжести. В группировке утверждают, что причиной отравления стало нарушение техники безопасности при эксплуатации генератора.



Инцидент произошел в тот день, когда на подконтрольной «ЛНР» территории было отключение электроэнергии. По всей видимости, речь идет о генераторе для получения электричества.



Кроме того, сегодня пользователи местных сообществ в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что во многих районах Луганска по состоянию на утро 7 июля до сих пор нет воды. При этом электричество у многих появилось еще вчера вечером или же его вообще не отключали.





Источники: «Другой Луганск», «Луганск — наш Город» / ВК

Группировка «ЛНР» предупреждала, что отключение электроэнергии будет проведено в период с 19:00 5 июля до 10:00 7 июля.



Отключение электричества в «ЛНР» объяснили необходимостью проведения плановых ремонтных работ на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа» и другом оборудовании.



В октябре прошлого года «ЛНР» проводила масштабное отключение электроэнергии. Тогда это тоже объясняли ремонтом высоковольтной линии «Шахты-Победа». Кроме того, электричество отключали и в ноябре.



Электроэнергию на подконтрольную «ЛНР» территорию поставляетРоссия. По оценкам экспертов, для РФ такие поставки обходятся примерно в 2,5-3 миллиарда рублей в год.