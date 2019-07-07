«Слуга народа» исключила из списка 7 кандидатов в нардепы

Партия «Слуга народа» исключила из своего избирательного списка семерых кандидатов в депутаты Верховной Рады. Как сообщает пресс-служба политсилы, решение было принято на третьем этапе предвыборного съезда.



Отмечается, что исключение кандидатов произошло на основании информации, присланной гражданами на сайт и чатбот.



Так из избирательных списков исключены:



— экс-начальник ГП «Государственный центр информационной безопасности» Роман Боярчук (№ 71);



— одесский предприниматель Виталий Витикач (№ 177);



— Ольга Кавун (№ 78);



— гражданин России, замглавы Всеукраинского аграрного совета, член Украинской Рады Бизнеса, эксперт «Реанимационного пакета реформ» Михаил Соколов (№ 99);



— ведущая Business Launch, основательница журнала People IN Анастасия Рагимова (№ 170).



Еще двое кандидатов выбыли из избирательного списка по собственному желанию — исполнительная директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова (№ 31) и замдиректора государственной организации «Национальный офис интеллектуальной собственности», замглавы правозащитной организации «Мемориал им.Василия Стуса», экс-главный специалист отдела режимно-секретной работы Нацбанка Украины Юрий Баланюк (№ 164).



Выбывшая из списка партии Анастасия Рагимова фигурировала в расследовании журналистов программы «Схемы». Журналисты выяснили, что в 2014 году после начала конфликта на Донбассе она выступала на партийном съезде «Оппозиционного блока». Ее муж Насиб Рагимов в 1997 году был задержан за хулиганство, в 1999-м — за неповиновение сотрудникам милиции, а в 2017-м разыскивался полицией как лицо, которое скрывалось от органов досудебного расследования.



Эту информацию журналисты направляли руководству партии «Слуга народа».



Также они сообщали о расследовании прошлого и других кандидатов, которые однако не были исключены на съезде.



Так, по информации «Схем», 22-й номер в списке «Слуги народа» Андрей Холодов имеет родственные связи с кумом президента России Владимира Путина, а супруге Холодова принадлежит австрийская вилла стоимостью в 6 млн евро.



24 номер в списке Сергей Кальченко помог в суде российскому актеру Федору Добронравову, известному по антиукраинским заявлениям, отменить запрет на въезд в Украину.



Номер 56 Елена Мошенец во время и после Революции Достоинства работала замглавного редактора издания экс-первого вицепремьера и главы Нацбанка времен Януковича Сергея Арбузова.



Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков анонсировал «очистку» избирательного списка на съезде политсилы 6 июля.