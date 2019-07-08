Верховный суд отменил пережеребьевку партий

Центральная избирательная комиссия не будет проводить повторную жеребьевку политических партий для определения номера в бюллетене на выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Высший административный суд, передает «112 Украина».



Отмечается, что апелляцию ЦИК и более десяти политических партий суд рассматривал 9 часов.



Решение суда обжалованию не подлежит.

26 июня в ЦИК провели жеребьевку относительно номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях. 27 июня ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня.



29 июня Верховный Суд, отменив постановление суда предыдущей инстанции, обязал ЦИК зарегистрировать партию Михеила Саакашвили для участия во внеочередных парламентских выборах. А 30 июня ЦИК внесла партию «Рух новых сил» в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьевки.



4 июля Апелляционный суд обязал ЦИК провести новую жеребьевку с участием всех 22 партий на выборах в Раду.