NewsOne заявил, что телемост с «Россией 1» будет «без политики и без политиков»

Телеканал NewsOne объявил, что телемост с российским государственным телеканалом «Россия 1» пройдет «без политики и без политиков». Об этом говорится в заявлении канала.



«"Надо поговорить" — это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны. Newsone делает этот шаг 12 июля. Потому что Украине нужен мир» — говорится в заявлении.



На NewsOne утверждают, что идея телемоста «вызвала настоящий шквал звонков и обращений» со стороны зрителей, которые «с нетерпением и огромным интересом ждут этого события».



«Именно телемосты [Владимира] Познера и [Фила] Донахью в 80-х годах положили начало общению между народами, находящимися благодаря политикам в состоянии холодной войны», — сказано в заявлении.



По данным телеканала, сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией.



При этом на NewsOne заверили, что считают Крым и Донбасс Украиной.



«Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира», — подчеркивается в сообщении.

Российский государственный телеканал «Россия 1» анонсировал на 12 июля проведение телемоста с украинским каналом NewsOne под названием «Надо поговорить».



Телеканал NewsOne принадлежит депутату Верховной Рады Тарасу Козаку, который является соратником кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Медведчук и Козак – кандидаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».



Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что расценивает телемост как провокацию и добавил «нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями».



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал СБУ отреагировать на телемост, а профильный Нацсовет — лишить NewsOne лицензии на вещание.