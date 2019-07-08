В Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече с Путиным

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече в Минске с президентом России Владимиром Путиным рассмотрят в Кремле, но пока не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть идею нового формата встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат. Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию», - заявил Песков.



По его словам, США не являются участниками нормандского процесса и это усложняет возможность проведения встречи такого формата.



«Как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США», - заявил пресс-секретарь Путина.



8 июля Зеленский в видеообращении предложил встретится в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.