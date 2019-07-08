Собственник NewsOne вызван на допрос в Генпрокуратуру, готовится представление на арест активов

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены в связи с планами украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Об этом заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook.



«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», - написал Луценко.



Он также сообщил о вызове на допрос владельца телеканала и готовящемся представлении об аресте активов телеканала.



«Причастные - от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов», - отметил генпрокурор.

Телеканал NewsOne принадлежит депутату Верховной Рады Тарасу Козаку, который является соратником кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Медведчук и Козак – кандидаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Также Козаку принадлежат телеканалы «112 Украина» и ZIK.



Телеканалы «Россия 1» и NewsOne собирались провести телемост «Надо поговорить» 12 июля.



Сегодня NewsOne сообщил об отмене телемоста с «Россией 1», объяснив это «прямыми угрозами физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей».