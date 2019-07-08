Банк Ахметова получил 800 млн гривен рефинансирования от Нацбанка

Национальный банк Украины выдал банку «ПУМБ», принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, 803 миллиона гривен кредита рефинансирования. Об этом свидетельствуют ежемесячные данные по задолженности банков по кредитам рефинансирования, сообщает Finbalance.



Отмечается, что кредит «ПУМБ» получил в течение мая 2019 года. Его зафиксировали в отчетности по долгам банков по состоянию на 1 июня 2019 года.



Кроме долга банка Ахметова, Нацбанку должны государственный ПриватБанк — 9,3 млрд гривен, «Кредобанк» — 301 млн гривен, «Мисто Банк» — 87,5 млн гривен.



По данным Нацбанка, 100% акций «ПУМБ» принадлежат Ринату Ахметову.