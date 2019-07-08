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Туск заявил, что гордится прозвищем «проукраинский маньяк»

08 июля 2019, 15:52

Туск заявил, что гордится прозвищем «проукраинский маньяк»

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что на протяжении многих лет пытался «поддерживать Украину в Европе и Европу — в Украине». Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

Туск, выступая на украинском языке, допустил, что это его последний визит в Украину в качестве председателя Евросовета, потому что в этом году завершается его каденция на этой должности.

Он подчеркнул, что делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с ЕС.

«В Брюсселе есть люди, которые называют меня проукраинским маньяком. Они часто говорили мне это прямо в лицо. Если честно, я очень горжусь этим эпитетом», — отметил Туск.

По его словам, ЕС должен гордиться Украиной как партнером.

«В моих глазах вы все герои. Именно так я видел вас во время Революции достоинства на Майдане, а также потом, когда вы защищали суверенитет и целостность своей страны, и одновременно строили современное государство и вводили демократические стандарты. Несмотря на бедность, которая все еще остается во многих местах. Несмотря на страдания, принесенные войной. Несмотря на трудности реформ — вы устояли», — подчеркнул президент Евросовета.

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