Савченко заявила о намерении ехать на оккупированную территорию для агитации

Кандидат в народные депутаты Украины по прифронтовому округу № 51 в Донецкой области и действующий парламентарий Надежда Савченко заявила о намерении поехать на временно неподконтрольную украинским властям территорию для проведения агитации за себя. Об этом она рассказала в комментарии «Новостям Донбасса».



«Да, я собираюсь туда ехать. Надеюсь, что мне, в конце-концов, выдадут пропуск [для пересечения линии соприкосновения], который следовало бы выдать всем кандидатам [на округе]», — сказала Савченко.



По ее словам, из 2600 избирателей, которые зарегистрированы на округе, на подконтрольной украинским властям территории живут только 500 человек. «Все остальные — на той стороне. Округ не заканчивается Зейцево, Бахмуткой, Песками, Жованкой и Майорском тут. Округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории», — добавила она.



Савченко подчеркнула, что планирует «ехать на ту территорию и говорить с людьми», потому что «это наша территория, они имеют право голоса».

Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.



В Украине можно сменить место голосования в рамках одного округа — тогда у гражданина остается право голосовать за кандидата-мажоритарщика.