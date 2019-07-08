Волонтер-медик был ранен в Донецкой области

Волонтер-медик получил ранения в результате взрыва сегодня ранним утром неподалеку от населенного пункта Новотроицкое в Донецкой области. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил.



Указано, что раненый — волонтер-медик, гражданин Украины, 1995 года рождения.



Военные медики одной из частей в составе ООС оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и подготовили его к транспортировке в больницу за пределами района проведения ООС.



Прибывшие из Волновахи врачи доставили пострадавшего в травматическое отделение местной больницы. Впоследствии его эвакуировали в областную клиническую больницу имени Мечникова в Днепре.