Зеленский рассказал о движении к устойчивому прекращению огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что стороны постепенно движутся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.



«Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю — не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди — много работы по восстановлению Донбасса», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.



Говоря о разведении войск в районе Станицы Луганской, президент добавил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений с неподконтрольной территории для начала ремонта моста.



Также Зеленский считает, что мир в Украину можно вернуть только путем дипломатических переговоров.



«Если у кого вдруг возникают сомнительные вопросы или сомнения относительно продолжения санкций — всех приглашаю на Донбасс, посмотреть, сколько бед нам принесла война. И эту войну мы хотим остановить и вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" — это дипломатией», — сказал он.



Президент Украины также выразил сожаление, что делегации некоторых стран Парламентской ассамблеи Совета Европы не побывали на Донбассе. «Я уверен — это было бы им очень полезно», — подчеркнул Зеленский.