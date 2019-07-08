В ЕС пообещали Зеленскому продлить санкции против России

Секторальные и «крымские» санкции Европейского Союза против России будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.



«Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения России остается четкой и неизменной. Секторальные и крымские санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно», — сказал он.



По словам Зеленского, санкционная политика должна продлиться до полного выполнения Минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.



«Пожалуйста, не думайте, что "санкции" — это мое любимое слово. Мое любимое слово "мир". А санкционная политика — это последний цивилизованный инструмент для его наступления», — добавил президент Украины.