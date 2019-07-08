Зеленский уволил главу Марьинской райгосадминистрации

Глава Марьинской райгосадминистрации Донецкой области Владимир Мороз уволен с должности. Об этом говорится в распоряжении президента Владимира Зеленского.



Мороз уволен в связи с истечением срока полномочий предыдущего президента Петра Порошенко.



Мороз баллотируется в депутаты Верховной Рады по округу № 59 (Марьинка) от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политсилу называют пророссийской, а один из ее лидеров Виктор Медведчук приходится кумом президенту РФ Владимиру Путину. Медведчук открыто выступает за предоставление Донбассу автономии в составе Украины.