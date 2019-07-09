В Лисичанске спасатели эвакуировали более 60 человек из аварийного дома

В Лисичанске Луганской области спасатели эвакуировали более 60 человек из дома 1944 года постройки, в котором по стенам уже начали расползаться трещины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Инцидент произошел сегодня в 4:10 по улице Попова, 15 в трехэтажном жилом доме. По информации ГСЧС, в здании наблюдается обвал штукатурки, трещины стен. Дом раcсчитан на 39 квартир и с 2012 года признан аварийным.



Подразделениями ГСЧС была проведена эвакуация жителей: 61 человек из них 22 ребенка.



Отмечается, что жертв и пострадавших нет.



Органы местной власти решают вопрос об отселении эвакуированных граждан.