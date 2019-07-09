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Посол Украины в США: Встреча Зеленского с Трампом — вопрос следующих месяцев

09 июля 2019, 09:08

Посол Украины в США: Встреча Зеленского с Трампом — вопрос следующих месяцев

Проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом является вопросом ближайших месяцев. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

«Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут [в Вашингтон] представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев», — рассказал дипломат.

На уточняющий вопрос он добавил, что «в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен».

Также Чалый опроверг предположение, звучавшие в последнее время в Украине о том, что США ждут, а президент «не едет, потому что не может найти времени».

«Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело — какой будет содержание», — заявил посол.

По его словам, украинское посольство проводит интенсивную работу по подготовке содержания встречи двух лидеров.

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В конце мая президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

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