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«Это не конец информационной войны». В СНБО дали поручения силовикам

09 июля 2019, 09:27

«Это не конец информационной войны». В СНБО дали поручения силовикам

Служба безопасности Украины и Национальная полиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк на странице в Facebook.

«Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности, СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства», - написал Данилюк.

Он отметил, что дополнительные детали решений не может сообщить из-за секретности.

«NewsOne отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается», - добавил секретарь СНБО.

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