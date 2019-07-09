«Это не конец информационной войны». В СНБО дали поручения силовикам

Служба безопасности Украины и Национальная полиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк на странице в Facebook.



«Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности, СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства», - написал Данилюк.



Он отметил, что дополнительные детали решений не может сообщить из-за секретности.



«NewsOne отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается», - добавил секретарь СНБО.