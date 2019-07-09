МинВОТ выпустило словарь терминов по конфликту на Донбассе

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработало пособие «АБВ ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)» с терминологией по конфликту на Донбассе. Как сообщает пресс-служба МинВОТ, его создали для СМИ, политиков и представителей власти.



В ведомстве пояснили, что выпуск такого пособия обусловлен тем, что информационное пространство «перенасыщено различными, порой, диаметрально противоположными понятиями, мыслями и оценками». Пособие основано на законодательстве Украины и документах Международного гуманитарного права.



«Чем лучше мы понимаем, что происходит и почему — тем быстрее мы будем двигаться в направлении решения конфликта и возвращения устойчивого мира, а также сможем это просто и корректно объяснить обществу», — заявил министр Вадим Черныш.



По его словам, пособие поможет «всем, кто так или иначе работает с информацией, коммуницирует с обществом, помогает разобраться в сложной терминологии вооруженного конфликта».



Скачать пособие можно здесь.





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