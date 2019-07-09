ЦИК распустила окружком на Донетчине за нарушения закона о выборах

Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия ОИК одномандатного избирательного округа № 47, в который входит и Славянск, из-за незаконного ограничение прав политической партии на внеочередных выборах 21 июля 2019. Об этом сообщается на сайте ЦИК.



Так, комиссия ЦИК установила, что окружная комиссия по 47 избирательному округу нарушила требования избирательного закона об обязательном включении в состав участковых избирательных комиссий обычных или специальных избирательных участков по одному представителю политической партии, депутатская фракция которой зарегистрирована в Аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва.



В ЦИК поступило представление Донецкого окружного административного суда об открытии производства по административному делу вместе с административным иском по заявлению К.Шумаховой, в котором она жалуется на отклонение кандидатур, представленных в состав ОИК от политической партии «Европейская солидарность».



«При таких обстоятельствах Комиссия отменила вышеупомянутое постановление ОИК ОВО № 47 от 5 июля 2019 № 11 и досрочно прекратила полномочия всего ее состава в связи с грубым нарушением им Закона Украины" О выборах народных депутатов Украины», - говорится в сообщении ЦИК.



При этом установлено, что не позднее 17:00 должны должно быть внесено представление в ЦИК по новым кандидатурам в состав окружкома.



Также ЦИК обязала указанную избирательную комиссию после формирования ее нового состава к 11 июля 2019 включительно рассмотреть вопрос создания участковых избирательных комиссий этого округа с учетом представления партии «Европейская Солидарность».