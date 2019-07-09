Миссия ОБСЕ установила камеру для наблюдения в районе Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ увеличила присутствие на участке в районе Станицы Луганской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу миссию.



«В соответствии со своим мандатом, СММ ОБСЕ интенсивно следит за ситуацией в области безопасности в районе разъединения Станица Луганская. За последние две недели в этом районе увеличилось присутствие, дополненное беспилотными летательными аппаратами и статическими камерами, одна из которых была недавно установлена в этом районе», - сообщили в миссии.



В СММ напомнили, что 26 июня Миссия наблюдала за началом разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.



«В течение следующих дней СММ продолжала следить за процессом. Она отметила, что замеченного ранее оружия в районе разъединения больше нет», - подтвердили наблюдатели.



Ранее заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской.