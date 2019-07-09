Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече по Донбассу в новом формате

Россия готова рассматривать предложения по урегулированию ситуации на востоке Украины, но делать их надо по дипломатическим каналам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.



Так он прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции.



«Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами Минские договоренности», — сказал Лавров.



Лавров подчеркнул, что для целей урегулирования ситуации в Украине созданы действующие форматы — Трехсторонняя контактная группа и нормандский формат. «И нормандский, и минский формат были одобрены Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу», — заявил он.



«Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но упор надо делать на прямой диалог [сторон конфликта], это сердцевина минских договоренностей», — подчеркнул глава МИД РФ.

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