12 лет тюрьмы за «госизмену». «ЛНР» обвинила жителя Кадиевки в передаче боевика СБУ

Так называемый суд группировки «ЛНР» обвинил жителя Кадиевки (ранее Стаханов) Николая Полозова в «госизмене» и приговорил к 12 годами тюрьмы. Об этом пишет сепаратистский сайт «МИА Исток».



Мужчине инкриминировали сотрудничество со Службой безопасности Украины.



Боевики обвиняют его в том, что он устроился на службу в «Народную милицию» и передавал в Украину сведения военного характера.



Утверждается, что Полозов в том, что тот обманом якобы вывез на подконтрольную Украине территорию Украины боевика Василия Крята.