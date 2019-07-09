На Луганщине раскрыли схему финансирования боевиков. В «бюджет ЛНР» ушло более 60 млн гривен

В СБУ заявили о разоблачении и блокировке механизма финансирования группировки «ЛНР» в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным правоохранителей, на временно неподконтрольной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию.



«Луганский финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения», - говорится в сообщении.



СБУ задокументировала, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории, организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.



По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств, который был переведен только через национальную платежную систему, превысил 60 млн гривен. Из полученных за предоставление «услуг» денег дельцы ежеквартально платили налоги в «бюджет ЛНР».



Открыто уголовное производство.