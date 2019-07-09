Генпрокуратура направила в Офис Зеленского повторный запрос о высказываниях Мендель

Генеральная прокуратура направила повторный запрос в Офис президента из-за интервью пресс-секретаря Владимира Зеленского, в котором она упоминала об обстреле объектов гражданской инфраструктуры украинскими военными.



ГПУ просит подтвердить или опровергнуть факт публичного высказывания о том, что военные могут вести ответный огонь по гражданским объектам.



«9 июля 2019 года Генпрокуратурой повторно направлен запрос следователя в уголовном производстве об опровержении или подтверждение публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины», — сообщает пресс-служба ГПУ.

Ранее Офис президента вернул в ГПУ без рассмотрения запрос по заявлениям Мендель.



Мендель вызвали на допрос из-за ее заявления 6 июня в эфире телеканала «1+1» о том, что якобы существуют случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации боевиков, обстреливают гражданские объекты, в результате чего гибнут мирные жители.



В ГПУ отметили, что это высказывание сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских интернет-изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как видят авторы публикаций, признали в Администрации президента Украины.



В Генпрокуратуре прогнозируют, что эту информацию Россия передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда в качестве доказательства якобы нарушения законов и обычаев войны со стороны Украины.



1 июля Мендель вызвали на допрос в качестве свидетеля для разъяснения ее заявления, однако во время допроса она отказалась свидетельствовать, заявив, что он политизированный.