Путин назвал украинцев и русских «одной нацией»

Сближение России с Украиной неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», — сказал Путин в интервью Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.



В частности, Путин вновь назвал украинцев и русских «одной нацией».



«Я, например, считаю, что русские и украинцы — это вообще один народ. По сути, это одна нация», — заявил президент РФ.



Путин также заявил, что в основе присоединения части Украины к Российской империи лежала «религиозная принадлежность» и «со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право», но в основе отношений народов лежит огромное количество связей.

Фильм Revealing Ukraine американского режиссера украинского происхождения Игоря Лопатенка показали в рамках 65-го Кинофестиваля в Таормине на Сицилии. В документальном фильме освещаются события на Майдане, конфликт на Донбассе и связь со вмешательством России в американские выборы.



Оливер Стоун является продюсером ленты и появляется в фильме в качестве интервьюера. Он, в частности, разговаривает с кумом Путина Виктором Медведчуком и его супругой Оксаной Марченко.