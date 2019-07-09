Пятеро военных пострадали на Донбассе с начала суток

С начала суток в результате обстрелов на Донбассе четверо украинских военных получили ранения и один — боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



С полуночи и по состоянию на 18.00 украинская сторона зафиксировала 12 обстрелов со стороны боевиков. Огонь по украинским позициям велся из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Военные вели ответный огонь.