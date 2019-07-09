«МГБ ДНР» задержала жителя Енакиево. Его подозревают в телефонном терроризме

Силовики группировки «ДНР» задержали жителя Енакиево, которого подозревают в телефонном терроризме. Об этом сообщается на сайте «МГБ ДНР».



Отмечается, что задержанный — мужчина 1975 года рождения.



Как заявляют в «МГБ», подозреваемый позвонил 3 июля на горячую линию одного из финансовых учреждений группировки. Представившись «военным ДНР» с позывным «Демон» он якобы сообщил о планируемом им совершении теракта в здании банка.



Работники банка были эвакуированы. Вокруг здания банка средств поражения не найдено.



«В отношении задержанного рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по ст. 236 УК ДНР "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, проверятся причастность задержанного к работе на спецслужбы противника», — заявили в «МГБ» группировки.

3 июля в группировке «ДНР» заявили, что здание в Донецке, где расположены офисы ряда «министерств», было эвакуировано в связи с угрозой взрыва. В указанном здании также располагается представительство южноосетинского «Международного расчетного банка».