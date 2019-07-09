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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

09 июля 2019, 23:33

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 9 июля.

Политика

Президент Владимир Зеленский сменил представителя в политической подгруппе на Минских переговорах — Украину вновь будет представлять Роман Бессмертный.

Москва готова рассматривать предложения по урегулированию ситуации на Донбассе, но это должно происходить по дипломатическим каналам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину о встрече при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции.

В «ЛНР» заявили, что воспримут любые действий Украины на мосту вблизи Станицы Луганской как акт агрессии. Уукраинская сторона в одностороннем порядке намерена начать восстановление моста в случае, если боевики демонтируют фортификационные сооружения. 

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Кадиевки (ранее Стаханов) Николая Полозова к 12 годам тюрьмы по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

«МГБ ДНР» задержала жителя Енакиево по подозрению в сообщении о ложном намерении совершить теракт в одном из банков. 3 июля здание в центре Донецка было эвакуировано из-за сообщения о минировании. В этом здании расположены офисы ряда «министерств» группировки и представительство южноосетинского «Международного расчетного банка».

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