Девять украинских военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе пять военнослужащих получили ранения и четверо — боевые травмирования. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего пророссийских боевиков обвинили в 32 случаях нарушения режима прекращения огня, из них 11 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов.



Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Широкино, Ломакиного, Водяного, Пески, Новотроицкого, Красногоровки, Пищевика, Чермалыка.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» под огнем оказались позиции у Травневого, Новолуганское, Шумы, Новгородское.



В штабе подчеркнули, что на каждый обстрел был дан «адекватный ответ».