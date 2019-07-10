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В ОБСЕ сообщили о ранении жителей Новгородского и Пикуз

10 июля 2019, 08:32

В ОБСЕ сообщили о ранении жителей Новгородского и Пикуз

Житель Новгородского и житель Пикуз (ранее Коминтерново) получили ранения в результате обстрелов. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«В больнице н. п. Торецк (быв. Дзержинск; подконтрольный правительству, 43 км к северу от Донецка) команда СММ видела мужчину (78 лет) с бинтовыми повязками на голове и нижней части спины. Мужчина рассказал наблюдателям о том, что 6 июля, находясь возле своего дома на ул. Стахановской, 241, в н. п. Новгородское (подконтрольный правительству, 35 км к северу от Донецка), он услышал громкий взрыв и впоследствии почувствовал, что осколки попали ему в голову, шею и позвоночник», - говорится в отчете.

Он рассказал, что его огород расположен вблизи позиций Вооруженных сил Украины.

По словам медработников, мужчина поступил в больницу вечером 6 июля с осколочными ранениями головы и позвоночника. В полиции наблюдателям подтвердили, что мужчина получил осколочные ранения, и по факту инцидента начато уголовное расследование.

В неподконтрольном правительству селе Пикузы мужчина возрастом около 81-89 лет получил ранения в результате обстрела 10 июня на улице Ахматовой.

Команда миссии зафиксировала, что на его доме нет крыши, а 2 окна на северо-северо-западной стороне были затянуты брезентом.

Мужчина рассказал ОБСЕ, что находился дома, когда 10 июня в крышу его дома попал снаряд, в результате чего кровля загорелась и полностью сгорела.

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