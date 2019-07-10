В Лисичанске жители возвращаются в аварийный дом после эвакуации

Жители аварийного дома в Лисичанске Луганской области начали возвращаться в свои квартиры после эвакуации накануне. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



По состоянию на 7:00 10 июля в свои квартиры вернулись 12 человек, из которых 5 детей. Еще 38 человек, включая 10 детей, разместились у родственников и один в общежитии. В палаточном городке ГСЧС остаются 10 человек, из которых 7 детей.

9 июля в Лисичанске из трехэтажного жилого дома, в котором начала обваливаться штукатурка и появляться трещины, спасателями был эвакуирован 61 человек.