Путин заявил, что Обама не выполнил договоренности по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, что США не выполнили часть договоренностей по Украине в период президентства Барака Обамы. Об этом сообщает российская газета «Известия».



«Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», — заявил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину».



О каких договоренностях идет речь, президент РФ не уточнил.



Как сообщалось, в интервью Стоуну Путин также заявил, что считает россиян и украинцев «одной нацией» и верит в «неизбежное» сближение двух стран.