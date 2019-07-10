Из-за обстрела в поселке под Мариуполем повреждена крыша промышленного здания

Фото: операция Объединенных сил / Facebook

В результате обстрела 9 июля в поселке Ломакино Донецкой области повреждена крыша промышленного объекта в результате попадания артиллерийского снаряда. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.



Также на территории этого же объекта зафиксировали не менее 10 воронок от разрыва снарядов 122-го калибра.



По данным штаба, противник применил запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм.



«Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК установила, что противник вел огонь по направлению населенного пункта Саханка», - говорится в сообщении.



Пострадавших в результате обстрела нет.

Фото: операция Объединенных сил / Facebook